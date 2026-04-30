ЕС хочет предложить Киеву урезанную интеграцию, пишут СМИ

06:39 30.04.2026 (обновлено: 09:05 30.04.2026)
Politico: ЕС хочет предложить Киеву урезанную интеграцию вместо присоединения

Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Евросоюз хочет предложить Киеву урезанную интеграцию вместо вхождения в объединение, пишет Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.
«
"Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления в качестве полноправного члена", — говорится в публикации.
Флаги Словакии и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Словакия пересматривает связи с ЕС из-за Украины, заявил евродепутат
27 апреля, 07:44
По данным издания, идея в том, чтобы присоединять Киев к отдельным сегментам общего рынка, способам финансирования и политическим институтам под видом "ускоренной постепенной интеграции".
При этом страны Евросоюза дали понять, что скорое вступление Украины будет крайне затруднительным, пояснил источник. Литва, в свою очередь, предложила предоставить Киеву статус "присоединяющегося к ЕС государства".
Полотнище с символом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине вызвало панику на Западе
24 апреля, 09:27
Газета Le Monde ранее писала, что европейские страны не готовы предоставлять Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС из-за отсутствия единогласной поддержки в этом вопросе. По информации Politico, многие ключевые члены блока, включая ФРГ, Нидерланды и Италию, не хотят обсуждать его в ближайшее время.
В ЕС много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий должно стать реформирование страны. Как отмечал журнал Economist, Украину не хотят принимать в блок из-за ее коррумпированности. Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркивал, что процесс интеграции будет долгим и сложным.
Люди с флагом ЕС в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Партнеры ЕС отказываются помогать по вопросу Украины, признала Каллас
21 апреля, 19:55
 
