МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Безусловная поддержка, которую руководство ЕС оказывает Украине, привела к тому, что сами европейцы начали менять отношение к Брюсселю. Там требуют вооружаться и готовиться к войне, но все больше политиков в разных странах хотят развивать диалог с Москвой. О том, какие возникли дискуссии, — в материале РИА Новости.
Трубный запах
Евродепутат от Словакии Любош Блага заявил: для Брюсселя Киев важнее, чем ситуация в ЕС. Кроме того, по его словам, когда Братислава решила вступить в Евросоюз, речь шла о мире, экономическом сотрудничестве, социальной поддержке, а сейчас в повестке одна лишь война.
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Словакии и ЕС перед Президентским дворцом в Братиславе
"В сложившейся ситуации, когда к тому же Владимир Зеленский перекрыл поставки нефти и газа, чем подверг нас серьезной экономической опасности, ЕС не смог защитить. Мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него", — подчеркнул Блага.
И добавил: другие мнения, в первую очередь об украинском конфликте, Брюссель воспринимает "как какое-то преступление", а укоренившаяся в ЕС русофобия напоминает ему 1930-е в Германии.
"Словакия продолжит отстаивать мирные ценности, хорошие отношения с Россией, но в первую очередь — прагматизм. Мы абсолютные прагматики. Нужна ли нам дешевая российская энергия? Да. Нужно ли нам соглашение с Москвой по конфликту на Украине? Да, иначе эскалация приведет к ядерной войне. Мы что, психи?" — заключил парламентарий.
© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Напомним, с 27 января по 23 апреля украинские власти блокировали транзит нефтепродуктов по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на якобы его повреждение в ходе боевых действий. При этом поставки возобновились практически сразу после того, как на выборах в Венгрии проиграла партия "Фидес", которую возглавляет один из главных противников Зеленского в ЕС Виктор Орбан.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен: "Дружба" не была повреждена. Зеленский специально перекрыл ее, чтобы навредить Орбану. После возобновления работы трубопровода Фицо сказал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что не удивится, если, получив кредит в 90 миллиардов евро, Киев вновь блокирует транзит.
"В этом случае мне будет очень любопытна реакция ЕС и особенно ЕК", — отметил он.
Хор голосов
Многие лидеры Евросоюза, включая членов Еврокомиссии, не скрывали радости, узнав о поражении "Фидес" на выборах. Думали, что это положит конец распространению евроскептицизма. Однако быстро выяснилось, что уход Орабана — не конец истории, а ее новая глава.
© Фото : соцсети Orbán ViktorПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Прежде всего: лидер "Тисы" Петер Мадьяр, который 9 мая, скорее всего, станет премьер-министром Венгрии, вскоре после оглашения итогов выборов призвал Зеленского не терроризировать никого "Дружбой", потребовал открыть трубопровод, не дожидаясь кредита в 90 миллиардов евро, и подчеркнул, что Будапешт не примет участия в его формировании. Кроме того, он заверил, что разрешит Киеву вступить в ЕС только в том случае, если его соотечественники одобрят это в ходе референдума.
Через неделю после поражения Орбана парламентские выборы состоялись в Болгарии. Там с большим отрывом от проевропейских партий победила левоцентристская во главе с экс-президентом Руменом Радевом. Уходящее правительство всеми силами поддерживало киевский режим. Теперь с этим покончено. Радев против поставок оружия ВСУ и за диалог с Москвой. В The Financial Times даже назвали его "троянским конем Путина в Европе". Хотя, конечно, он действует исключительно в интересах своей страны.
© REUTERS / Stoyan NenovЛидер партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев голосует на парламентских выборах в Софии, Болгария
Кроме того, с конца прошлого года Чехией руководит правительство, не отказывающееся от контактов с Москвой. Сейчас спикер парламента Тимо Окамура, председатель партии "Свобода и прямая демократия", указал, что решением проблемы высоких цен на нефть могут стать поставки из России. И Прага тоже не желает финансировать закупки оружия для ВСУ.
Их не остановить
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, придавать особое значение всем этим заявлениям европейских политиков не стоит.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
"Во-первых, еще неизвестно, что значит пересмотр отношений с ЕС, о котором говорят представители Словакии. К примеру, Братислава точно не станет выходить из содружества и вряд ли начнет блокировать антироссийские санкции. В то же время для Словакии, Венгрии и ряда других стран важны российские энергоресурсы, поэтому они заинтересованы в торговле с Москвой. На что-то большее они вряд ли способны, потому что у них нет для этого ресурсов. Даже Орбан занял непримиримую позицию по Киеву только после перекрытия "Дружба", — пояснил он.
Однако политолог Владимир Оленченко видит в таких высказываниях признак глубокого кризиса ЕС.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на избирательном участке в Софии во время парламентских выборов в Болгарии
"Евробюрократам удобно думать, что их проблемы заключаются в отдельных деятелях, которые в собственных корыстных интересах идут против мнения большинства. В частности, это снимает с них моральную ответственность за кризис Евросоюза. Но таких политиков, как Орбан, все больше. Особенно это заметно в странах Восточной Европы. Даже во времена Советского Союза их не угнетали так сильно, как сейчас это делает Брюссель. Далеко не всем людям нравится, что их лишают права голоса", — рассуждает он.
По его словам, главная беда ЕС в том, что брюссельские руководители не соблюдают устав. В частности, они должны были объединять Европу, а не милитаризировать ее и готовиться к войне с Россией.