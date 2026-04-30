СМИ: ЕС боится резкого шага США из-за планирования Европой обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ряд европейских лидеров опасаются, что обсуждение плана действий на случай задействования статьи 42.7 договора о ЕС о взаимной обороне будет воспринято в США как возможность сократить свои обязательства в обеспечении безопасности Европы.
- Статья закрепляет положение о взаимной обороне, но механизм Европейского союза не предполагает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ряд европейских лидеров опасаются, что обсуждение плана действий на случай задействования статьи 42.7 договора о ЕС о взаимной обороне будет воспринято в США как возможность сократить свои обязательства в обеспечении безопасности Европы, пишет издание Euraciv со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Не все были готовы обсуждать пункт о взаимной помощи ЕС на прошлой неделе на неформальном саммите, поскольку некоторые лидеры опасаются давать Вашингтону возможность сократить свои обязательства перед НАТО в обеспечении безопасности европейского континента", - говорится в сообщении издания.
Статья 42.7 Договора о ЕС закрепляет положение о взаимной обороне: если одно из государств-членов становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие страны-участницы Евросоюза обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми доступными средствами. В отличие от статьи 5 НАТО, механизм Европейского союза не предполагает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов с учетом их политики безопасности и нейтралитета.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 18 апреля, что концепция нового военного блока широкого обсуждается, туда могут быть включены ЕС, Турция, Великобритания и Украина, но даже этот новый блок все равно останется агрессивным.