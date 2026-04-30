Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 30.04.2026 (обновлено: 09:33 30.04.2026)
СМИ: ЕС боится резкого шага США из-за планирования Европой обороны

Euraciv: в ЕС боятся, что из-за статьи по обороне США откажутся охранять их

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд европейских лидеров опасаются, что обсуждение плана действий на случай задействования статьи 42.7 договора о ЕС о взаимной обороне будет воспринято в США как возможность сократить свои обязательства в обеспечении безопасности Европы.
  • Статья закрепляет положение о взаимной обороне, но механизм Европейского союза не предполагает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ряд европейских лидеров опасаются, что обсуждение плана действий на случай задействования статьи 42.7 договора о ЕС о взаимной обороне будет воспринято в США как возможность сократить свои обязательства в обеспечении безопасности Европы, пишет издание Euraciv со ссылкой на неназванных дипломатов.
Оперативный план действий на случай задействования статьи 42.7 договора о ЕС о взаимной обороне обсуждался на неформальной встрече глав государств ЕС на Кипре в конце апреля.
"Не все были готовы обсуждать пункт о взаимной помощи ЕС на прошлой неделе на неформальном саммите, поскольку некоторые лидеры опасаются давать Вашингтону возможность сократить свои обязательства перед НАТО в обеспечении безопасности европейского континента", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает Euractiv, опрошенные дипломаты боятся, что планирование и моделирование применения данного пункта странами Европы может быть воспринято как работа по созданию европейской альтернативы НАТО, что даст США возможность сократить свои обязательства по статье 5 устава НАТО.
Статья 42.7 Договора о ЕС закрепляет положение о взаимной обороне: если одно из государств-членов становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие страны-участницы Евросоюза обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми доступными средствами. В отличие от статьи 5 НАТО, механизм Европейского союза не предполагает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов с учетом их политики безопасности и нейтралитета.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 18 апреля, что концепция нового военного блока широкого обсуждается, туда могут быть включены ЕС, Турция, Великобритания и Украина, но даже этот новый блок все равно останется агрессивным.
В миреКипрЕвропаСШАСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала