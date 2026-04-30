СМИ: ЕС боится резкого шага США из-за планирования Европой обороны

Статья 42.7 Договора о ЕС закрепляет положение о взаимной обороне: если одно из государств-членов становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие страны-участницы Евросоюза обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми доступными средствами. В отличие от статьи 5 НАТО, механизм Европейского союза не предполагает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов с учетом их политики безопасности и нейтралитета.