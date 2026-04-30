- Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров предложил лишить права голоса на выборах граждан, которые не идут служить в украинскую армию.
- Он считает, что если человек не пошел служить, то ему не нужно голосовать следующие 10 лет.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров* предложил лишить права голоса на выборах граждан, которые не идут служить в украинскую армию.
"Если человек должен был служить и не пошел по какой-то причине, я не считаю, что ему нужно голосовать следующие 10 лет на выборах. Он, возможно, гражданин Украины, но ему не надо голосовать. Если ему эта страна не интересна, и он готов был ее оставить, зачем мне учитывать его голос", - сказал Елизаров в интервью изданию "Украинская правда".
Ранее бывший командир националистического батальона "Айдар**" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Евгений Дикий призвал разрешить сотрудникам военкоматов стрелять на поражение в случае нападения на них.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
**Запрещенная в России террористическая организация
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
**Запрещенная в России террористическая организация