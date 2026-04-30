Следственный комитет отпустил гендиректора "Эксмо" без повестки

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Гендиректора "Эксмо" Евгения Капьева и его коллег отпустили из СК России без повесток, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

« "По итогам проведенных следственных мероприятий генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены без повесток. В настоящее время они вернулись к работе в штатном режиме", — заявили в организации.

В пресс-службе добавили, что следят за развитием ситуации и готовы оказывать содействие.

Капьева и еще трех сотрудников "Эксмо" задержали 21 апреля и доставили на допрос. Позднее в компании рассказали, что коллег отпустили, они проходят в статусе свидетелей по делу об экстремизме. Оно касается распространения книг Popcorn Books .

Год назад силовики изъяли материалы, связанные с продукцией этого издательства, включая роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году. Сообщалось, что речь идет о разбирательстве из-за пропаганды ЛГБТ*.

Директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина тогда также допросили в качестве свидетеля и отпустили. В пресс-службе издательства подчеркивали, что отправили партнерам список книг для изъятия из продажи.