Следственный комитет отпустил гендиректора "Эксмо" без повестки - РИА Новости, 30.04.2026
11:31 30.04.2026 (обновлено: 12:21 30.04.2026)
Следственный комитет отпустил гендиректора "Эксмо" без повестки

РИА Новости: СК РФ отпустил главу "Эксмо" и его коллег без повесток

Евгений Капьев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Евгений Капьев. Архивное фото
  • Гендиректора "Эксмо" Евгения Капьева и его коллег отпустили из СК России без повесток, они вернулись к работе.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Гендиректора "Эксмо" Евгения Капьева и его коллег отпустили из СК России без повесток, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
«

"По итогам проведенных следственных мероприятий генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены без повесток. В настоящее время они вернулись к работе в штатном режиме", — заявили в организации.

В пресс-службе добавили, что следят за развитием ситуации и готовы оказывать содействие.
Капьева и еще трех сотрудников "Эксмо" задержали 21 апреля и доставили на допрос. Позднее в компании рассказали, что коллег отпустили, они проходят в статусе свидетелей по делу об экстремизме. Оно касается распространения книг Popcorn Books.
Год назад силовики изъяли материалы, связанные с продукцией этого издательства, включая роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году. Сообщалось, что речь идет о разбирательстве из-за пропаганды ЛГБТ*.
Директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина тогда также допросили в качестве свидетеля и отпустили. В пресс-службе издательства подчеркивали, что отправили партнерам список книг для изъятия из продажи.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
