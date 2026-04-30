Первой в ЕС вступит Черногория, а затем Албания, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Евросоюз будет расширяться в ближайшие годы, первой вступит Черногория, а затем Албания, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.
"Теперь вполне реалистично, что Евросоюз будет расширяться в ближайшие годы. Тем не менее во многих частях Западных Балкан сохраняется скептицизм относительно того, возможно ли членство в ЕС. Я надеюсь, что положительный пример Черногории и Албании, которая следующая в очереди, вдохновит остальные страны региона пойти тем же путем", - сказала она.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.