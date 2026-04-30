16:17 30.04.2026
РИА Новости: суд в Москве рассмотрит иск Долиной к мошенникам на 114 млн руб

Певица Лариса Долина. Архивное фото
БАЛАШИХА (Московская обл.), 30 апр - РИА Новости. Балашихинский суд Московской области передал иск народной артистки Ларисы Долиной на 114 миллионов рублей к осужденным аферистам на рассмотрение по месту жительства певицы – в Лефортовский районный суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Передать дело в Лефортовский районный суд Москвы по подсудности", - огласил решение судья.
Как пояснила РИА Новости секретарь судебного заседания, дело было передано по месту жительства певицы.
Заседание началось с того, что судья предложил передать иск по месту жительства Долиной поскольку по уголовному делу уже вынесен приговор, а осужденные находятся в разных субъектах РФ.
Ее представитель возражала, настаивала, что сама певица не против рассмотрения иска в Балашихе. При этом на вопрос судьи о месте жительства артистки она не смогла ответить, заявив, что "надо посмотреть прописку в паспортных данных".
Долина просит взыскать 114 миллионов рублей с четырёх осужденных за аферу с квартирой в Хамовниках, ранее находившуюся в собственности певицы. Ответчиками проходят Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа.
В прошлом году Йошкар-Олинский городской суд взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы.
Балашихинский городской суд в конце ноября приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС РФ в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры Полиной Лурье. Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
