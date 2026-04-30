Молдавия стоит на пороге серьезного экономического кризиса, заявил Додон

КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Молдавия оказалась на пороге серьезного экономического кризиса, поэтому политические силы должны объединить усилия, чтобы найти выход из ситуации, заявил экс-президент, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.
"К сожалению, мы стоим на пороге серьезного экономического и энергетического кризиса, который может ощутимо ударить по Молдавии. Давайте вместе искать решения, как выйти из этого кризиса, который затронет абсолютно всех. Необходимо консолидировать усилия, чтобы пройти этот период с наименьшими потерями", - заявил Додон журналистам.
Он констатировал, что поступления в бюджет за счет налогов сокращаются на фоне коллапса в экономике, внешние гранты практически не поступают, дефицит госбюджета растет, а государство вынуждено брать займы у банков.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
Рост цен на топливо наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.