Вучич один из немногих, кто понимает масштаб кризиса в ЕС, заявил Дмитриев - РИА Новости, 30.04.2026
18:23 30.04.2026
Вучич один из немногих, кто понимает масштаб кризиса в ЕС, заявил Дмитриев

Дмитриев: Вучич одним из немногих, кто понимает масштаб энергокризиса в Европе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев назвал президента Сербии Александра Вучича одним из немногих в Европе, кто осознает реальный масштаб энергетического кризиса.
  • Дмитриев отметил, что Вучич принимает меры для защиты своего народа от последствий кризиса.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал президента Сербии Александра Вучича одним из немногих, кто понимает масштаб энергокризиса в Европе.
"Президент Вучич - один из очень немногих в Европе, кто осознает реальный масштаб энергетического кризиса и принимает меры, чтобы защитить свой народ от его последствий", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление Вучича о том, что Дмитриев был прав в прогнозе роста цен на нефть и о последствиях.
В миреЕвропаРоссияСербияКирилл ДмитриевАлександр ВучичРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
