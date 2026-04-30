Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев поразился некомпетентности ЕС в сфере энергетической политики
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 30.04.2026 (обновлено: 15:15 30.04.2026)
Дмитриев поразился некомпетентности ЕС в сфере энергетической политики

Глава РФПИ Дмитриев поразился некомпетентности ЕС в сфере энергетики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев выразил удивление по поводу некомпетентности Евросоюза в сфере энергетической политики.
  • В ЕС ограничены знания о рынке газа и нефти и скудные данные о собственных запасах топлива.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поразился некомпетентности Евросоюза в сфере энергетической политики.
"Бюрократические клоуны ЕС не могут даже следить за ситуацией - им не хватает базовых данных о поставках топлива. Через два месяца после худшего энергетического кризиса в истории ЕС даже не удосужился собрать данные о своем затруднительном положении. Поразительное сочетание некомпетентности, безответственности и высокомерия", - написал Дмитриев в соцсети X.
"Семь волн цунами". Дмитриев назвал сроки кризиса в ЕС
Вчера, 11:33
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию издания Politico в той же соцсети о том, что наземные самолеты и официальные лица авиакомпании призывают граждан сократить свои поездки. ЕС обладает скудной информацией о собственных резервах топлива и о том, сколько из них уже было использовано, сообщает Pоlitico со ссылкой на европейских политиков и предпринимателей.
Высокопоставленный чиновник европейского министерства энергетики рассказал газете, что в ЕС "очень ограниченные знания о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные" о собственных запасах.
Издание также приводит слова гендиректора компании DHL Group Тобиаса Майера о том, что в Европа обладает подобной информаций на май и июнь, "однако что будет дальше, предсказать сложно".
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Ошибки Стармера привели британцев к пустым полкам, заявил Дмитриев
Вчера, 04:26
 
ЭкономикаРоссияЕвропаИранКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала