Рейтинг@Mail.ru
"Семь волн цунами". Дмитриев назвал сроки кризиса в ЕС - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 30.04.2026
"Семь волн цунами". Дмитриев назвал сроки кризиса в ЕС

Дмитриев описал последовательность семи волн кризисного цунами ЕС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 30.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сроки кризиса в Евросоюзе.
  • По его словам, с первыми проблемами страны столкнутся в мае: сначала будут сложности с авиакеросином, затем с нефтью, газом, топливом и удобрениями.
  • В июне-августе — с продовольствием и промышленностью, в сентябре-октябре — в общем с экономикой, социальной и политической сферами.
  • В 2027 году должна будет произойти перезагрузка.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал сроки кризиса в Евросоюзе.
В соцсети X он описал "последовательность семи волн кризисного цунами ЕС/Великобритании".
По его словам, в мае в объединении начнутся проблемы с авиакеросиноим, затем с нефтью, газом и топливом в целом, а также с удобрениями. В июне-августе Дмитриев ждет затруднений с продовольствием и в промышленности. В сентябре-октябре спецпредставитель президента прогнозирует сложности в экономике, а кроме того - социальный и политический кризис.
"Пробуждение и перезагрузка в 2027 году", - написал Дмитриев в своем посте.
Рост цен на топливо и промышленную продукцию наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
09:20
 
РоссияБлижний ВостокСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала