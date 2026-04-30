04:26 30.04.2026 (обновлено: 11:03 30.04.2026)
Ошибки Стармера привели британцев к пустым полкам, заявил Дмитриев

Дмитриев: неправильные решения Стармера привели к пустым полкам в магазинах

© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, считает, что неправильные решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера в энергетической политике привели британцев к пустым полкам в магазинах.
  • Дмитриев написал в соцсети Х, что издание The Independent предупреждает о пустых полках супермаркетов в Великобритании на фоне надвигающегося энергетического кризиса.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Неверные решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера в энергетической политике привели британцев к пустым полкам в магазинах, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Издание The Independent предупреждает о пустых полках супермаркетов в Великобритании — как раз в тот момент, когда энергетический кризис надвигается точно по расписанию, а следующий шок в Великобритании ожидается через две недели. Неправильные решения Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкам", — написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее Дмитриев заявлял, что протесты из-за роста цен на топливо в Великобритании и Евросоюзе только начинаются, это последствия неверного решения — отказа от российских энергоресурсов и ядерной энергии.
