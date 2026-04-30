Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сокращении контингента в Германии

Ранее Трамп подверг жесткой критике Мерца за его позицию по Ирану.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал черной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца слова президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в ФРГ.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения своего контингента в Германии.

"Черная метка для барахтающегося Мерца", - прокомментировал Дмитриев в соцсети Х заявление Трампа.