Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сокращении контингента в Германии - РИА Новости, 30.04.2026
04:10 30.04.2026
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сокращении контингента в Германии

Дмитриев назвал слова Трампа о контингенте в Германии черной меткой для Мерца

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал "черной меткой" для канцлера Германии Фридриха Мерца слова президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в ФРГ.
  • Ранее Трамп подверг жесткой критике Мерца за его позицию по Ирану.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал черной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца слова президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в ФРГ.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения своего контингента в Германии.
"Черная метка для барахтающегося Мерца", - прокомментировал Дмитриев в соцсети Х заявление Трампа.
Трамп ранее подверг жесткой критике Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что канцлер ФРГ совершенно не понимает, о чем говорит.
