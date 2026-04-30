Будапештский меморандум потерял значимость в 2014 году, заявили в МИД

ООН, 30 апр - РИА Новости. Будапештский меморандум потерял значимость после государственного переворота на Украине в 2014 году, заявил глава делегации России на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Андрей Белоусов.
"После государственного переворота 2014 года Будапештский меморандум окончательно потерял свою значимость как политический документ", - сказал Белоусов на соответствующей конференции.
Дипломат напомнил, что после переворота началось "активное военно-политическое освоение Украины" и формирование из нее агрессивного противника РФ.
"Это создало реальные угрозы безопасности нашей страны, которые мы не могли игнорировать... Таким образом, договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом на расширение НАТО, в том числе за счет Украины, в ущерб фундаментальным интересам безопасности России", - констатировал Белоусов.
В августе 2025 года глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что, согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия, а меморандум гарантировал ее безопасность, как и любого другого государства, которое не обладает атомным оружием. Он отметил, что Владимир Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой и утверждал, что на Украине могут подумать, чтобы снова им обладать.