Рейтинг@Mail.ru
Будапештский меморандум потерял значимость в 2014 году, заявили в МИД
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 30.04.2026
Будапештский меморандум потерял значимость в 2014 году, заявили в МИД

Белоусов: Будапештский меморандум утратил значимость после переворота на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава делегации России на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов заявил, что Будапештский меморандум потерял значимость после государственного переворота на Украине в 2014 году.
  • Белоусов подчеркнул, что дестабилизирующий курс на расширение НАТО подорвал договоренности 1994 года.
ООН, 30 апр - РИА Новости. Будапештский меморандум потерял значимость после государственного переворота на Украине в 2014 году, заявил глава делегации России на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Андрей Белоусов.
"После государственного переворота 2014 года Будапештский меморандум окончательно потерял свою значимость как политический документ", - сказал Белоусов на соответствующей конференции.
Дипломат напомнил, что после переворота началось "активное военно-политическое освоение Украины" и формирование из нее агрессивного противника РФ.
"Это создало реальные угрозы безопасности нашей страны, которые мы не могли игнорировать... Таким образом, договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом на расширение НАТО, в том числе за счет Украины, в ущерб фундаментальным интересам безопасности России", - констатировал Белоусов.
В августе 2025 года глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что, согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия, а меморандум гарантировал ее безопасность, как и любого другого государства, которое не обладает атомным оружием. Он отметил, что Владимир Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой и утверждал, что на Украине могут подумать, чтобы снова им обладать.
В миреУкраинаРоссияАндрей БелоусовСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала