Будапештский меморандум потерял значимость в 2014 году, заявили в МИД

ООН, 30 апр - РИА Новости. Будапештский меморандум потерял значимость после государственного переворота на Украине в 2014 году, заявил глава делегации России на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Андрей Белоусов.