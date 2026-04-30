Источник: дело о взяточничестве топ-менеджеров "Эксмо" не возбуждалось

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве не возбуждалось ни в отношении топ-менеджеров издательства "Эксмо", ни по факту взяточничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства 21 апреля были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. В Telegram-канале Shot ранее сообщалось, что руководство "Эксмо" якобы подозревают в получении взяток: на основании показаний финдиректора издательства предполагалось, что руководители редакции №1 без документов отпускали со складов экстремистскую литературу и получали за это наличные деньги.
"Дела о взяточничестве не возбуждалось", - сказал собеседник агентства.
Как ранее рассказали в правоохранительных органах, следствие проверяло топ-менеджеров "Эксмо" на причастность к экстремизму. Предварительно установлено, что они были в курсе того, кто из авторов и какие произведения войдут в список запрещенных, в связи с чем выстраивали продажи.
Топ-менеджеры уже вернулись к работе, они проходят по делу в качестве свидетелей.