Рейтинг@Mail.ru
Источник: дело о взяточничестве топ-менеджеров "Эксмо" не возбуждалось
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 30.04.2026
Источник: дело о взяточничестве топ-менеджеров "Эксмо" не возбуждалось

Дело о взяточничестве в отношении топ-менеджеров "Эксмо" не возбуждалось

Здание издательства "Эксмо" в Москве
Здание издательства Эксмо в Москве
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Здание издательства "Эксмо" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовное дело о взяточничестве не возбуждалось ни в отношении топ-менеджеров издательства "Эксмо", ни по факту взяточничества, сообщил РИА Новости источник.
  • Топ-менеджеры проходят по делу в качестве свидетелей и уже вернулись к работе.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве не возбуждалось ни в отношении топ-менеджеров издательства "Эксмо", ни по факту взяточничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства 21 апреля были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. В Telegram-канале Shot ранее сообщалось, что руководство "Эксмо" якобы подозревают в получении взяток: на основании показаний финдиректора издательства предполагалось, что руководители редакции №1 без документов отпускали со складов экстремистскую литературу и получали за это наличные деньги.
Евгений Капьев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Следственный комитет отпустил гендиректора "Эксмо" без повестки
Вчера, 11:31
"Дела о взяточничестве не возбуждалось", - сказал собеседник агентства.
Как ранее рассказали в правоохранительных органах, следствие проверяло топ-менеджеров "Эксмо" на причастность к экстремизму. Предварительно установлено, что они были в курсе того, кто из авторов и какие произведения войдут в список запрещенных, в связи с чем выстраивали продажи.
Топ-менеджеры уже вернулись к работе, они проходят по делу в качестве свидетелей.
Здание издательства Эксмо в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Следствие проверит топ-менеджеров "Эксмо" на причастность к экстремизму
24 апреля, 22:09
 
ПроисшествияРоссияЭксмоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала