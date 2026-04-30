Источник: дело о взяточничестве топ-менеджеров "Эксмо" не возбуждалось

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве не возбуждалось ни в отношении топ-менеджеров издательства "Эксмо", ни по факту взяточничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Как ранее рассказали в правоохранительных органах, следствие проверяло топ-менеджеров "Эксмо" на причастность к экстремизму. Предварительно установлено, что они были в курсе того, кто из авторов и какие произведения войдут в список запрещенных, в связи с чем выстраивали продажи.