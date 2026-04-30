Ученые назвали количество часов сна, которое полезно для человека

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, что продолжительность сна напрямую взаимосвязана с развитием нейродегенеративных заболеваний. Как недостаток, так и избыток сна повышает риск их развития.

Риск развития какой болезни выше всего? И как этого избежать?

Восемь часов — слишком много

Ученые проанализировали 69 исследований с участием 4,5 миллиона человек. Результаты опубликовали в журнале PLOS One.

Международная команда изучила влияние трех ключевых факторов: продолжительности сна, физической активности и времени в сидячем положении. Анализ данных показал четкую связь между этими факторами и риском развития деменции.

Недостаток сна — менее семи часов в сутки — повышает риск деменции примерно на 18 процентов. Люди, которые регулярно спят пять-шесть часов, подвергают свой мозг дополнительному риску. Однако избыток сна оказывается еще опаснее: сон более восьми часов повышает вероятность развития деменции на 28 процентов.

Малоподвижный образ жизни играет не меньшую роль. Люди, проводящие в сидячем положении более восьми часов в день, значительно чаще сталкиваются с деменцией. Аналогичный риск грозит тем, кто уделяет физической активности менее 150 минут в неделю.

Как сон защищает мозг

Регулярная физическая активность и полноценный сон улучшают кровообращение в мозге, снижают воспаление и активизируют естественное очищение мозга от продуктов обмена веществ.

Особенно активно мозг очищается от токсичных белков именно во время сна — это связано с лимфатической системой. Нарушения сна прерывают этот процесс, позволяя вредным веществам накапливаться.

Практические рекомендации

Оптимальная схема защиты мозга включает:

сон семь-восемь часов;

150+ минут активности в неделю — ходьба, плавание или другие упражнения улучшают кровообращение;

ограничение сидячего времени — не более восьми часов в день.