На американском эсминце произошел крупный пожар, пишут СМИ

- На американском эсминце USS Higgins произошел крупный пожар.
- Пожар вывел из строя электроснабжение и двигательную установку эсминца.
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Крупный пожар произошел на американском эсминце USS Higgins, выполнявшим задачи в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, выведены из строя электроснабжение и двигательная установка, утверждает телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Инцидент, по данными СМИ, случился ранее на неделе.
"Пожар вывел из строя электричество и двигательную установку на эсминце ... сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих по состоянию на среду не поступало", – сообщает телеканал.
