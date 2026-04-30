На американском эсминце произошел крупный пожар, пишут СМИ
23:38 30.04.2026
На американском эсминце произошел крупный пожар, пишут СМИ

CBS: На американском эсминце в Индо-Тихоокеанском регионе вспыхнул пожар

© Public domain Эсминец USS Higgins
Эсминец USS Higgins - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Public domain
Эсминец USS Higgins. Архивное фото
  • На американском эсминце USS Higgins произошел крупный пожар.
  • Пожар вывел из строя электроснабжение и двигательную установку эсминца.
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Крупный пожар произошел на американском эсминце USS Higgins, выполнявшим задачи в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, выведены из строя электроснабжение и двигательная установка, утверждает телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Инцидент, по данными СМИ, случился ранее на неделе.
"Пожар вывел из строя электричество и двигательную установку на эсминце ... сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих по состоянию на среду не поступало", – сообщает телеканал.
