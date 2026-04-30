13:48 30.04.2026 (обновлено: 14:04 30.04.2026)
Суд в Бурятии отправил под домашний арест директора рудника "Ирокинда"

© Фото : прокуратура Республики БурятияНа месте схода снежной массы на золотодобывающем руднике "Ирокинда" в Бурятии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Бурятии отправил директора рудника "Ирокинда", где под лавиной погибли шестеро рабочих, под домашний арест.
УЛАН-УДЭ, 30 апр - РИА Новости. Суд в Бурятии отправил на два месяца под домашний арест директора рудника "Ирокинда", где под лавиной погибли шестеро рабочих, сообщила прокуратура республики.
"Сегодня Муйский районный суд согласился с позицией надзорного ведомства и избрал обвиняемому - директору рудника - меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.
Во вторник на золотодобывающем руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, где девять человек расчищали технологическую дорогу, произошел сход снежной массы. Шестеро погибли, трое сумели выбраться на поверхность. Возбуждено дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
