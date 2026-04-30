В Брянской области погиб мирный житель после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб от удара дрона-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Киевский режим продолжает совершать варварские преступления против мирных граждан. ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе хутор Чаков Погарского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, водитель автомобиля погиб. Осколочные ранения получил пассажир. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале.