ВМС Израиля начали перехват "Флотилии Сумуда" недалеко от Крита - РИА Новости, 30.04.2026
02:16 30.04.2026
ВМС Израиля начали перехват "Флотилии Сумуда" недалеко от Крита

ВМС Израиля начали перехват судов «Глобальной флотилии Сумуда» у Крита

© AP Photo / Ariel SchalitВоенные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля
Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля. Архивное фото
  • ВМС Израиля начали перехват "Флотилии Сумуда", направляющейся в сектор Газа, недалеко от Крита.
  • "Флотилия Сумуда" потеряла связь с 11 своими судами.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВМС Израиля начали перехват судов направляющейся в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда" недалеко от Крита, сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на источник в службах безопасности Израиля.
Ранее в ночь на четверг объединение активистов сообщило, что экипаж флотилии был вынужден подать сигнал бедствия после того, как к их кораблям приблизились военные катера с вооруженными людьми, назвавшимися израильтянами и угрожавшими им оружием.
"Израильский источник в службах безопасности подтвердил, что ВМС Израиля начали перехват "Флотилии Сумуда", направляющейся в сектор Газа, которая в настоящее время находится рядом с Критом", - говорится в сообщении телеканала.
Как добавили в Telegram-канале активистов "Флотилии", они уже потеряли связь с 11 своими судами.
Флотилия в составе 70 судов из 70 стран с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась в путь из Барселоны 15 апреля. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях против кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной флотилии, они подразумевают возможность конфискации судов и имущества.
В миреИзраильКрит (остров)Барселона (город)Исраэль КацВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
