ВМС Израиля начали перехват "Флотилии Сумуда" недалеко от Крита

Краткий пересказ от РИА ИИ ВМС Израиля начали перехват "Флотилии Сумуда", направляющейся в сектор Газа, недалеко от Крита.

"Флотилия Сумуда" потеряла связь с 11 своими судами.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВМС Израиля начали перехват судов направляющейся в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда" недалеко от Крита, сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на источник в службах безопасности Израиля.

Ранее в ночь на четверг объединение активистов сообщило, что экипаж флотилии был вынужден подать сигнал бедствия после того, как к их кораблям приблизились военные катера с вооруженными людьми, назвавшимися израильтянами и угрожавшими им оружием.

"Израильский источник в службах безопасности подтвердил, что ВМС Израиля начали перехват "Флотилии Сумуда", направляющейся в сектор Газа, которая в настоящее время находится рядом с Критом", - говорится в сообщении телеканала.

Как добавили в Telegram-канале активистов "Флотилии", они уже потеряли связь с 11 своими судами.