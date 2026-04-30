Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о вице-президенте США Джее Ди Вэнсе.
- Журналист поинтересовался, глава киевского режима таким образом выдает желаемое за действительное или кусает руку, которая его кормит
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о вице-президенте США Джее Ди Вэнсе.
"Он выдает желаемое за действительное или кусает руку, которая его кормит?" — написал Боуз в соцсети X.
"Он выдает желаемое за действительное или кусает руку, которая его кормит?" — написал Боуз в соцсети X.
Накануне глава киевского режима обвинил Вэнса за то, что если тот выступает против накачивания Украины оружием и деньгами, то он помогает России.
Вице-президент США 15 апреля в ходе мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии подтвердил свою неизменную позицию относительно необходимости прекращения финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что Вашингтону не следует спонсировать этот конфликт.
По словам политика, одним из успехов администрации президента Дональда Трампа стало решение о прекращении закупок и поставок вооружения для Украины. Вэнс подчеркнул, что больше всего он гордится именно этим достижением.
Вице-президент США 15 апреля в ходе мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии подтвердил свою неизменную позицию относительно необходимости прекращения финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что Вашингтону не следует спонсировать этот конфликт.
По словам политика, одним из успехов администрации президента Дональда Трампа стало решение о прекращении закупок и поставок вооружения для Украины. Вэнс подчеркнул, что больше всего он гордится именно этим достижением.