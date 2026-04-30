- Ирландский журналист Чей Боуз высмеял Валерия Залужного за выдумки о несуществующем сыне.
- Журналист подчеркнул, что у бывшего главкома ВСУ нет сыновей, но есть две дочери, живущие в роскоши в Лондоне.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял посла Украины в Британии и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного за выдумки о несуществующем сыне.
"Героический" бывший лидер армии диктатора Зеленского Залужный (который привел ВСУ к самым крупным поражениям) обещает, что его сын и сын его сына вернут все <…> территории. Проблема в том, что у него нет сыновей. Всего две дочери, живущие в роскоши в Лондоне вместе с женой", — сыронизировал Боуз.
Накануне Залужный заявил, что заставит своего сына поклясться, что тот вернет Украине потерянные территории, несмотря на то, что у экс-главкома нет сыновей.
