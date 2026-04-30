Евраев обсудил с Щеголевым меры поддержки ярославского бизнеса

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым меры поддержки бизнеса в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в рамках рабочего визита полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе в Ярославскую область состоялось совещание, посвященное развитию системы поддержки предпринимателей. Участие в мероприятии приняли губернатор, члены правительства региона, главы округов, представители бизнеса.

На совещании отметили, что при поддержке полпредства президента в ЦФО в Ярославской области принят закон об ответственном ведении бизнеса, внедрен ЭКГ-рейтинг для его оценки. Щеголев положительно оценил работу региона в этом направлении, отметив важность системного подхода, от законодательного закрепления статуса ответственного бизнеса до практического применения рейтингов в закупках и мерах господдержки, информирует пресс-служба.

"Формируем в Ярославской области реестр компаний, представителей ответственного бизнеса, на основе ЭКГ-рейтинга. ЭКГ-рейтинг оценивает бизнес по трем направлениям: экологическая политика, кадровая политика (уровень зарплат, соцпакет) и взаимодействие с государством (налоговая дисциплина, отсутствие судебных споров). По сути, чем честнее и стабильнее работает компания, тем выше ее уровень. Сегодня в соответствии с ЭКГ-рейтингом более 530 компаний региона имеют потенциал для получения мер господдержки", - цитирует пресс-служба Евраева.

По словам губернатора, в числе мер поддержки – займы и лизинг, ускоренное подключение к инженерным сетям, а также помощь с подбором кадров через службу занятости.

По данным правительства региона, методология ЭКГ-рейтинга разработана полпредством президента в ЦФО при поддержке Щеголева.

"Рейтинг формируется автоматически на основе 47 показателей с использованием открытых данных ФНС, ФАС, Росфинмониторинга и других ведомств, что исключает человеческий фактор. Чтобы войти в реестр ответственного бизнеса региона, компания должна соответствовать критериям: работать легально на территории области, не иметь налоговых задолженностей, процедур банкротства и получить уровень ЭКГ-рейтинга не ниже "АА" (91 балл и выше)", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова.