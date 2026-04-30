Биолог рассказала, предвещает ли дождливый апрель урожайный год

Краткий пересказ от РИА ИИ Народная примета о том, что дождливый апрель предвещает урожайный год, не правдива, рассказала доктор биологических наук Наталия Мацишина.

Затяжные осадки в апреле могут привести к переизбытку влаги в почве, гниению корней растений и заплесневению семян.

Урожай зависит от распределения влаги в течение всего сезона, качества удобрений и температурного режима, а не только от количества осадков в апреле.

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Народная примета о том, что дождливый апрель предвещает урожайный год, не правдива, потому что затяжные осадки после зимы могут привести к переизбытку влаги в почве, и тогда корни растений будут гнить, а семена заплесневеют, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Анатолия Чайки" Наталия Мацишина.

"Народная мудрость гласит: "Апрель с водой - май с травой". На первый взгляд, логика безупречна: растения пробуждаются, им нужна влага для бурного роста, и чем больше ее накопится в почве сейчас, тем легче будет пережить летний зной. Однако современная агрометеорология настроена куда скептичнее. Если мы обратимся к цифрам и биологическим циклам, выяснится, что избыток осадков в апреле может не просто оставить нас без рекордных урожаев, но и вовсе погубить посевы", - сказала Мацишина.

Она отметила, что после таяния снега земля и так максимально напитана влагой. Дополнительные затяжные дожди превращают поля в болото, вытесняя из почвенных пор кислород. Корневая система культурных растений в таких условиях начинает задыхаться, начинаются анаэробные процессы и гниение. Более того, переувлажненная почва прогревается гораздо медленнее сухой.

"Семена, брошенные в холодную "грязь", не прорастают, а просто плесневеют, становясь добычей грибковых заболеваний, которые обожают высокую влажность и низкие температуры. Кроме того, видя изобилие воды, растения "расслабляются" и формируют поверхностную корневую систему. Когда наступает неизбежная летняя жара, верхний слой почвы пересыхает мгновенно, и такие растения гибнут первыми, поскольку их корни не развиты достаточно глубоко, чтобы достать до грунтовых вод. Таким образом, "сытый" апрель фактически лишает культуру иммунитета к засухе", - отметила биолог.

По ее словам, в сельскохозяйственной отрасли дождливый апрель может сдвинуть посевную на май или даже на июнь. Тракторы застревают в раскисшем поле, их колеса так уплотняют мокрый грунт, что он превращается в подобие бетона. Это нарушает структуру почвы на годы вперед. В результате посевная сдвигается, вегетационный период растений сокращается, и они просто не успевают вызреть до первых осенних заморозков.