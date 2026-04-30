Рейтинг@Mail.ru
Биолог рассказала, предвещает ли дождливый апрель урожайный год
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 30.04.2026
Биолог рассказала, предвещает ли дождливый апрель урожайный год

Мацишина: примета о том, что дождливый апрель предвещает урожай, не правдива

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Прохожий во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная примета о том, что дождливый апрель предвещает урожайный год, не правдива, рассказала доктор биологических наук Наталия Мацишина.
  • Затяжные осадки в апреле могут привести к переизбытку влаги в почве, гниению корней растений и заплесневению семян.
  • Урожай зависит от распределения влаги в течение всего сезона, качества удобрений и температурного режима, а не только от количества осадков в апреле.
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Народная примета о том, что дождливый апрель предвещает урожайный год, не правдива, потому что затяжные осадки после зимы могут привести к переизбытку влаги в почве, и тогда корни растений будут гнить, а семена заплесневеют, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Анатолия Чайки" Наталия Мацишина.
"Народная мудрость гласит: "Апрель с водой - май с травой". На первый взгляд, логика безупречна: растения пробуждаются, им нужна влага для бурного роста, и чем больше ее накопится в почве сейчас, тем легче будет пережить летний зной. Однако современная агрометеорология настроена куда скептичнее. Если мы обратимся к цифрам и биологическим циклам, выяснится, что избыток осадков в апреле может не просто оставить нас без рекордных урожаев, но и вовсе погубить посевы", - сказала Мацишина.
Она отметила, что после таяния снега земля и так максимально напитана влагой. Дополнительные затяжные дожди превращают поля в болото, вытесняя из почвенных пор кислород. Корневая система культурных растений в таких условиях начинает задыхаться, начинаются анаэробные процессы и гниение. Более того, переувлажненная почва прогревается гораздо медленнее сухой.
"Семена, брошенные в холодную "грязь", не прорастают, а просто плесневеют, становясь добычей грибковых заболеваний, которые обожают высокую влажность и низкие температуры. Кроме того, видя изобилие воды, растения "расслабляются" и формируют поверхностную корневую систему. Когда наступает неизбежная летняя жара, верхний слой почвы пересыхает мгновенно, и такие растения гибнут первыми, поскольку их корни не развиты достаточно глубоко, чтобы достать до грунтовых вод. Таким образом, "сытый" апрель фактически лишает культуру иммунитета к засухе", - отметила биолог.
По ее словам, в сельскохозяйственной отрасли дождливый апрель может сдвинуть посевную на май или даже на июнь. Тракторы застревают в раскисшем поле, их колеса так уплотняют мокрый грунт, что он превращается в подобие бетона. Это нарушает структуру почвы на годы вперед. В результате посевная сдвигается, вегетационный период растений сокращается, и они просто не успевают вызреть до первых осенних заморозков.
"Статистические наблюдения последних десятилетий подтверждают: прямой корреляции между количеством осадков в апреле и финальным сбором зерна или овощей нет. Урожай зависит от распределения влаги в течение всего сезона, качества удобрений и температурного режима. Работал у нас почвовед, доктор сельскохозяйственных наук Юрий Иванович Слабко, агроном старой школы, из тех, кого учили битве за урожай. На вопрос о дождливом апреле он выдавал по три-четыре афоризма. Например, "урожай - это труд человека, направленный на преодоление препятствий в виде погоды", - добавила Мацишина.
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала