В Пермском крае беспилотник атаковал промышленную площадку

ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Промышленная площадка Пермского края поверглась прилету вражеского БПЛА, пострадавших и значимых разрушений нет, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.
"Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет", - написал Махонин в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. Также глава региона напомнил, что в регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности" и "Ковер".