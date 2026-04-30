В Пермском крае беспилотник атаковал промышленную площадку - РИА Новости, 30.04.2026
09:48 30.04.2026 (обновлено: 11:28 30.04.2026)
В Пермском крае беспилотник атаковал промышленную площадку

Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае беспилотник атаковал одну из промышленных площадок, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
  • Пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Промышленная площадка Пермского края поверглась прилету вражеского БПЛА, пострадавших и значимых разрушений нет, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.
"Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет", - написал Махонин в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. Также глава региона напомнил, что в регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности" и "Ковер".
