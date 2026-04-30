У посольства США в Багдаде сбили дрон, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2026
01:24 30.04.2026
У посольства США в Багдаде сбили дрон, пишут СМИ

Reuters: у посольства США в Багдаде сбили разведывательный беспилотник

© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У посольства США в Багдаде сбили разведывательный дрон.
  • При нейтрализации беспилотника были задействованы как американские, так и иракские оборонные системы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Разведывательный дрон был уничтожен у посольства США в Багдаде, передает агентство Рейтер со ссылкой на иракские источники в области безопасности.
"Разведывательный дрон, пролетавший рядом с посольством США в Багдаде, был сбит", - пишет агентство.
По данным агентства, при нейтрализации беспилотника были задействованы как американские, так и иракские оборонные системы.
