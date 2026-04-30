Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 30.04.2026
Полиция Берлина обещает обеспечить безопасность мероприятий 9 Мая

© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Участники акции памяти "Бессмертный полк" в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Берлина будет обеспечивать безопасность на памятных мероприятиях 9 мая.
  • Планирование ограничений на ношение символов, связанных с РФ и СССР, еще продолжается, сообщение полиции будет опубликовано не позднее 6 мая.
  • В Берлине 9 мая запланировано торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны.
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Полиция Берлина, как и в прошлые годы, будет сопровождать памятные мероприятия к 9 мая для обеспечения общественной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
"Любое собрание охраняется полицией Берлина для обеспечения общественной безопасности и порядка, как и в прошлые годы", - заявила пресс-служба, отвечая на вопрос будет ли полиция обеспечивать сопровождение акции "Бессмертный полк".
Отвечая на вопрос, будет ли в этом году введен официальный запрет на ношение георгиевских лент, а также других символов, имеющих отношение к Российской Федерации или СССР, на советских мемориалах, пресс-секретарь ответил, что "в настоящее время планирование еще продолжается", а сообщение полиции с перечислением ограничений будет опубликовано не позднее 6 мая.
Кроме того, в полиции Берлина сообщили, что пока не получили заявки на проведение акции "Бессмертный полк".
В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Так, согласно списку собраний в земле Берлин, 9 мая должно пройти торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны. Участники шествия соберутся на площади перед Бранденбургскими воротами, колонна пройдет по улице 17 июня до Советского мемориала в Тиргартене.
Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил РИА Новости, что акции "Бессмертный полк" пройдут в ряде городов Германии в рамках памятных мероприятий ко Дню Победы. По его словам, участие в памятных акциях примут как российские дипломаты, так и соотечественники. Запреты на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России, а также символов Великой Победы он назвал обусловленным политической конъюнктурой проявлением исторического ревизионизма.
В прошлом году полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили организаторы акции.
Акция "Бессмертный полк" - шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
В миреБерлин (город)РоссияСССРСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала