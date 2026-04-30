Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Берлина будет обеспечивать безопасность на памятных мероприятиях 9 мая.

Планирование ограничений на ношение символов, связанных с РФ и СССР, еще продолжается, сообщение полиции будет опубликовано не позднее 6 мая.

В Берлине 9 мая запланировано торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны.

БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Полиция Берлина, как и в прошлые годы, будет сопровождать памятные мероприятия к 9 мая для обеспечения общественной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

"Любое собрание охраняется полицией Берлина для обеспечения общественной безопасности и порядка, как и в прошлые годы", - заявила пресс-служба, отвечая на вопрос будет ли полиция обеспечивать сопровождение акции "Бессмертный полк".

Отвечая на вопрос, будет ли в этом году введен официальный запрет на ношение георгиевских лент, а также других символов, имеющих отношение к Российской Федерации или СССР , на советских мемориалах, пресс-секретарь ответил, что "в настоящее время планирование еще продолжается", а сообщение полиции с перечислением ограничений будет опубликовано не позднее 6 мая.

Кроме того, в полиции Берлина сообщили, что пока не получили заявки на проведение акции "Бессмертный полк".

В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Так, согласно списку собраний в земле Берлин, 9 мая должно пройти торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны. Участники шествия соберутся на площади перед Бранденбургскими воротами, колонна пройдет по улице 17 июня до Советского мемориала в Тиргартене.

ФРГ Ранее посол РФ Сергей Нечаев заявил РИА Новости, что акции "Бессмертный полк" пройдут в ряде городов Германии в рамках памятных мероприятий ко Дню Победы. По его словам, участие в памятных акциях примут как российские дипломаты, так и соотечественники. Запреты на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России, а также символов Великой Победы он назвал обусловленным политической конъюнктурой проявлением исторического ревизионизма.

В прошлом году полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили организаторы акции.