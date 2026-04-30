Французский политик пообещал снять флаги ЕС, если станет президентом

ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с резиденций президента и премьер-министра Франции - Елисейского и Матиньонского дворцов - в случае избрания на пост президента страны.

"На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ", - сказал Барделла в интервью телеканалу BFMTV.