Бабушкина сообщила об открытии выставки изделий для бойцов спецоперации

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Очередная выставка изделий для бойцов спецоперации пройдет в здании Законодательного собрания Свердловской области, сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

Она указала, что первая выставка, которую открывали полгода назад, вызвала живой отклик у публики. Люди разных возрастов и социальных слоев увидели результаты деятельности активистов и волонтеров области с целью поддержки участников специальной военной операции.

"На выставке в преддверии Дня Победы будет представлено еще больше участников и их изделий – от оборудования и амуниции до сухпайков и предметов первой необходимости. Для поддержки участников СВО и членов их семей в нашей области делается многое. Мы, депутаты регионального парламента, совершенствуем законодательство в части расширения мер поддержки, взаимодействуем с исполнительными органами власти, делаем все возможное, чтобы создать достойные условия для ветеранов и их близких. Но важно понимать, что наши бойцы нуждаются в поддержке простых жителей", – цитирует Бабушкину пресс-служба Заксобрания Свердловской области.

Ожидается, что в выставке примут участие представительницы женского движения и волонтерских организаций из 30 муниципалитетов области, в том числе Берёзовского, Полевского, Пышминского, Сысертского, Тугулымского, Режевского, Ачитского, Шалинского муниципальных округов. Среди экспонатов будет представлен ассортимент снаряжения, включая маскировочные средства, такие предметы первой необходимости, как окопные свечи, термоодеяла, утепленные пояса, вязаные изделия, сухие пайки, армейский душ, а также инновационные медицинские приспособления, аптечки, госпитальные подушки, бандажи, эвакуационные валики и тележки и многое другое.