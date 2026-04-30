Автовладельцам раскрыли “сюрпризы” при обслуживании китайских авто

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Китайские автомобили привлекают ценой и оснащением, но их обслуживание таит неожиданные сложности. О том, к чему готовиться владельцам, Китайские автомобили привлекают ценой и оснащением, но их обслуживание таит неожиданные сложности. О том, к чему готовиться владельцам, агентству “Прайм” рассказала директор автосервиса Fit Service в Санкт-Петербурге Надежда Орлова.

"По нашему опыту, при сливе заводских жидкостей в трансмиссии новых китайских авто мы регулярно видим не привычное чистое масло, а мутную смесь с продуктами износа. Если этот состав вовремя не удалить, ресурс коробки снижается. К рекомендациям по нулевому ТО у китайских марок стоит относиться серьёзно", — пояснила эксперт.

По словам Орловой, подбор запчастей для таких машин занимает больше времени, чем для японских или корейских: оригинальные детали по каталогу могут не подходить физически, а устойчивых аналогов часто нет. Также наблюдается дефицит оригинальных кузовных деталей, оптики и электронных блоков, а на рынке появляются некачественные подделки.