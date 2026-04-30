Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 30.04.2026
Автовладельцам раскрыли “сюрпризы” при обслуживании китайских авто

Орлова: для китайских автомобилей сложнее подобрать запчасти

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайские автомобили привлекают ценой и оснащением, но их обслуживание может вызвать неожиданные сложности.
  • При обслуживании обнаруживается, что заводские жидкости в трансмиссии часто оказываются мутной смесью с продуктами износа.
  • Подбор запчастей для китайских машин занимает больше времени, наблюдаются дефицит оригинальных деталей и появление некачественных подделок на рынке.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Китайские автомобили привлекают ценой и оснащением, но их обслуживание таит неожиданные сложности. О том, к чему готовиться владельцам, агентству “Прайм” рассказала директор автосервиса Fit Service в Санкт-Петербурге Надежда Орлова.
"По нашему опыту, при сливе заводских жидкостей в трансмиссии новых китайских авто мы регулярно видим не привычное чистое масло, а мутную смесь с продуктами износа. Если этот состав вовремя не удалить, ресурс коробки снижается. К рекомендациям по нулевому ТО у китайских марок стоит относиться серьёзно", — пояснила эксперт.
По словам Орловой, подбор запчастей для таких машин занимает больше времени, чем для японских или корейских: оригинальные детали по каталогу могут не подходить физически, а устойчивых аналогов часто нет. Также наблюдается дефицит оригинальных кузовных деталей, оптики и электронных блоков, а на рынке появляются некачественные подделки.
Кроме того, регламенты обслуживания лучше адаптировать к российским условиям: например, масло в турбированных моторах рекомендуется менять каждые 7–9 тысяч километров, даже если завод рекомендует 15 тысяч. При грамотном подходе китайские авто способны служить долго, но требуют больше внимания к сервису.
АвтоFIT SERVICEРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала