Небензя прокомментировал экспансию НАТО в АТР
19:00 30.04.2026
Небензя прокомментировал экспансию НАТО в АТР

Небензя: экспансия НАТО разрушает перспективы внеблоковой безопасности в АТР

Василий Небензя
  • Василий Небензя заявил, что наращивание военного присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе разрушает перспективы создания внеблоковой архитектуры коллективной безопасности.
  • Он отметил, что КНДР вынуждена самостоятельно искать способы обеспечения национальной безопасности и суверенитета в условиях агрессивного давления со стороны США, Японии и Южной Кореи.
  • Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад пытается сломать открытую инклюзивную архитектуру сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе через навязывание искусственных геополитических конструкций.
ООН, 30 апр – РИА Новости. Наращивание военного присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе планомерно разрушает перспективы создания там внеблоковой архитектуры коллективной безопасности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Наращивание военного присутствия стран НАТО на азиатско-тихоокеанском пространстве планомерно разрушает перспективы построения внеблоковой архитектуры коллективной безопасности в регионе", - сказал Небензя в ходе заседания совбеза ООН.
При этом Небензя отметил, что Пхеньян вынужден самостоятельно изыскивать способы обеспечения национальной безопасности и суверенитета в условиях агрессивного давления со стороны недоброжелателей, включая США, Японию и Южную Корею.
"В контексте ситуации на Корейском полуострове следует подчеркнуть, что речь идет о трех странах – США, Республике Корея и Японии, которые входят в десятки государств с крупнейшими военными бюджетами. На боевой готовности, у которой стоят самые современные и разрушительные военные техники в мире. Перед лицом таких недоброжелателей руководство независимой и суверенной КНДР вынуждено находить решение по обеспечению национальной безопасности", - сказал дипломат.
В марте замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Запад пытается сломать открытую инклюзивную архитектуру сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе через навязывание искусственных геополитических конструкций, создание закрытых блоковых форматов.
