В Нижегородской области за ночь отразили атаку 31 беспилотника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Атаку 31 БПЛА отразили за ночь над Нижегородской областью, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«
"Ночью силы ПВО отразили атаку более 30 БПЛА в Нижегородской области: 30 сбито над территорией г.о.г. Дзержинск, еще один - в Кстовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, имели место возгорания травы, которые были оперативно ликвидированы", - написал Никитин в мессенджере "Макс".
В свою очередь глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев добавил, что в Кстово, где силами ПВО был сбит один беспилотник, "промышленная и жилая инфраструктуры не задеты, пострадавших среди жителей нет". "На месте продолжается работа экспертов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 189 украинских беспилотников над регионами России.