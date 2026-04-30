Силы ПВО отбили атаку БПЛА в Ростовской области.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области минувшей ночью, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в настоящее время беспилотная опасность в регионе сохраняется.
