Армянские пограничники заменят российских на границе с Турцией и Ираном

"Хочу сказать, что мы платим российским пограничникам за охрану границы. И прежде российские коллеги поднимали вопрос увеличения этих сумм, так как эти суммы не удовлетворяют предоставляемым услугам. Мы рассчитали, что если есть тема, связанная с увеличением этих средств, то мы может тратить увеличенные суммы на развитие нашего пограничного потенциала, и постепенно российские коллеги уместятся в тех суммах, которые не будут для нас слишком обременительны. А мы возьмем контроль над остальными участками. Это предусмотрено договором", - заявил Пашинян журналистам.

Власти Армении в 2024 году отказались от услуг российских пограничников на контрольно-пропускном пункте в ереванском аэропорту "Звартноц" и на КПП на армяно-иранской границе. С 1 августа 2024 года военнослужащие армянских погранвойск приступили к самостоятельной охране госграницы в "Звартноце" без участия российских коллег - впервые с 1992 года. Кроме того, с 1 января 2025 года на КПП на армяно-иранской государственной границе служат только военнослужащие пограничных войск Армении без россиян. При этом, согласно договоренности, достигнутой с российской стороной, погранвойска Службы нацбезопасности Армении с января 2025 года участвуют в совместной с российскими пограничниками охране госграницы между Арменией и Ираном и границы Армении и Турции.