Рейтинг@Mail.ru
Армянские пограничники заменят российских на границе с Турцией и Ираном - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 30.04.2026 (обновлено: 17:58 30.04.2026)
Пашинян: армянские пограничники заменят российских на границе с Турцией и Ираном

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Наблюдательный пункт российских пограничников из военной базы в Гюмри
Перейти в медиабанк
Наблюдательный пункт российских пограничников из военной базы в Гюмри. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Система охраны госграницы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР.
  • Премьер Пашинян сообщил, что по договору с РФ армянские пограничники будут замещать российских на границе с Ираном и Турцией.
ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Армянские пограничники будут замещать российских пограничников, охраняющих сейчас границу Армении с Ираном и Турцией, сообщил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, подписанным в 90-х годах договором с РФ предусматривается, что параллельно с повышением потенциала погранвойск Армении армянские пограничники должны взять контроль над границей.
"Хочу сказать, что мы платим российским пограничникам за охрану границы. И прежде российские коллеги поднимали вопрос увеличения этих сумм, так как эти суммы не удовлетворяют предоставляемым услугам. Мы рассчитали, что если есть тема, связанная с увеличением этих средств, то мы может тратить увеличенные суммы на развитие нашего пограничного потенциала, и постепенно российские коллеги уместятся в тех суммах, которые не будут для нас слишком обременительны. А мы возьмем контроль над остальными участками. Это предусмотрено договором", - заявил Пашинян журналистам.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.
Власти Армении в 2024 году отказались от услуг российских пограничников на контрольно-пропускном пункте в ереванском аэропорту "Звартноц" и на КПП на армяно-иранской границе. С 1 августа 2024 года военнослужащие армянских погранвойск приступили к самостоятельной охране госграницы в "Звартноце" без участия российских коллег - впервые с 1992 года. Кроме того, с 1 января 2025 года на КПП на армяно-иранской государственной границе служат только военнослужащие пограничных войск Армении без россиян. При этом, согласно договоренности, достигнутой с российской стороной, погранвойска Службы нацбезопасности Армении с января 2025 года участвуют в совместной с российскими пограничниками охране госграницы между Арменией и Ираном и границы Армении и Турции.
В миреАрменияИранТурцияНикол ПашинянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала