Полицейские в США арестовали "Санта-Клауса" за педофилию - РИА Новости, 30.04.2026
04:53 30.04.2026 (обновлено: 09:42 30.04.2026)
Полицейские в США арестовали "Санта-Клауса" за педофилию

Полицейские в США арестовали "Санта-Клауса" за совращение несовершеннолетней

© Polk Sheriff/YouTubeШериф округа Полк Грейди Джадд демонстрирует фотографии мужчины-педофила, который изображал Санта-Клауса во Флориде
Шериф округа Полк Грейди Джадд демонстрирует фотографии мужчины-педофила, который изображал Санта-Клауса во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Polk Sheriff/YouTube
Шериф округа Полк Грейди Джадд демонстрирует фотографии мужчины-педофила, который изображал Санта-Клауса во Флориде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, который более десяти лет изображал Санта-Клауса, был арестован за педофилию, сообщила полиция Флориды.
  • Томас Аллен Хикс оказался в числе 19 подозреваемых, арестованных в рамках расследования педофилии.
  • Хиксу были предъявлены обвинения в торговле людьми, поездке для встречи с несовершеннолетним, использовании компьютера для совращения ребенка и использовании двустороннего устройства связи для совершения тяжкого преступления.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Мужчина, который более десяти лет изображал Санта-Клауса на ежегодных рождественских парадах и городских праздниках, был арестован за педофилию, сообщила полиция Флориды.
"Как вы можете увидеть, здесь фото Санты-Клауса. И мы арестовали Санта-Клауса", - заявил шериф округа Полк Грейди Джадд на пресс-конференции, показывая фото задержанного мужчины.
По словам шерифа, этот человек, Томас Аллен Хикс, был широко известен в округе Полк, Центральной Флориде и Лейкленде как Санта-Клаус по найму, работая так более десяти лет. Он оказался в числе 19 подозреваемых, арестованных в рамках расследования педофилии, уточнил Джадд.
По версии следствия, Хикс пытался встретиться с 13-летней девочкой для совершения преступления сексуального характера.
Шериф добавил, что Хиксу были предъявлены следующие обвинения: торговля людьми, поездка для встречи с несовершеннолетним, использование компьютера для совращения ребенка, а также использование двустороннего устройства связи для совершения тяжкого преступления.
