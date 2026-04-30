Полицейские в США арестовали "Санта-Клауса" за педофилию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина, который более десяти лет изображал Санта-Клауса, был арестован за педофилию, сообщила полиция Флориды.
- Томас Аллен Хикс оказался в числе 19 подозреваемых, арестованных в рамках расследования педофилии.
- Хиксу были предъявлены обвинения в торговле людьми, поездке для встречи с несовершеннолетним, использовании компьютера для совращения ребенка и использовании двустороннего устройства связи для совершения тяжкого преступления.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Мужчина, который более десяти лет изображал Санта-Клауса на ежегодных рождественских парадах и городских праздниках, был арестован за педофилию, сообщила полиция Флориды.
"Как вы можете увидеть, здесь фото Санты-Клауса. И мы арестовали Санта-Клауса", - заявил шериф округа Полк Грейди Джадд на пресс-конференции, показывая фото задержанного мужчины.
По словам шерифа, этот человек, Томас Аллен Хикс, был широко известен в округе Полк, Центральной Флориде и Лейкленде как Санта-Клаус по найму, работая так более десяти лет. Он оказался в числе 19 подозреваемых, арестованных в рамках расследования педофилии, уточнил Джадд.
По версии следствия, Хикс пытался встретиться с 13-летней девочкой для совершения преступления сексуального характера.
Шериф добавил, что Хиксу были предъявлены следующие обвинения: торговля людьми, поездка для встречи с несовершеннолетним, использование компьютера для совращения ребенка, а также использование двустороннего устройства связи для совершения тяжкого преступления.
