Назван регион, где средний размер пенсии составляет 42 тысячи рублей

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Чукотском автономном округе средний раз пенсии, по данным марта 2026 года, превысил 42 тысячи рублей, следует из данных Соцфонда, которые изучило РИА Новости.

В марте 2025 года граждане, проживающие в Чукотском АО, получали в среднем пенсию в размере 38,2 тысячи рублей. Так, сумма за год в регионе выросла почти на 3,8 тысячи рублей.