Назван регион, где средний размер пенсии составляет 42 тысячи рублей
08:13 30.04.2026
Назван регион, где средний размер пенсии составляет 42 тысячи рублей

Соцфонд: средняя пенсия на Чукотке превысила 42 тысячи рублей

Пенсионер получает пенсию. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чукотском АО средний размер пенсии по данным марта 2026 года превысил 42 тысячи рублей.
  • За год сумма средней пенсии в регионе выросла почти на 3,8 тысячи рублей.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Чукотском автономном округе средний раз пенсии, по данным марта 2026 года, превысил 42 тысячи рублей, следует из данных Соцфонда, которые изучило РИА Новости.
Так, в Чукотском автономном округе средний раз пенсии составляет 42 015 рублей, в других регионах сумма не превышает 40 тысяч рублей.
В марте 2025 года граждане, проживающие в Чукотском АО, получали в среднем пенсию в размере 38,2 тысячи рублей. Так, сумма за год в регионе выросла почти на 3,8 тысячи рублей.
