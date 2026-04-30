20:15 30.04.2026
В Анапе восстановили 800 метров береговой полосы, добавив 50 сантиметров песка

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Постройка технологической дороги на центральном пляже в районе реки Анапка в Анапе
Постройка технологической дороги на центральном пляже в районе реки Анапка в Анапе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Анапе восстановили 800 метров береговой полосы.
  • На восстановленных участках добавили слой песка не менее 50 см.
КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Восстановлено 800 метров береговой полосы Анапы, там добавили 50 сантиметров слоя песка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Показываем работы по восстановлению пляжей Анапы... Всего спланировано уже 800 метров береговой полосы. Там добавили слой чистого песка не менее 50 см", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что работы ведут одновременно в двух местах первого участка: от центрального пляжа до территории санатория "Бимлюк", и параллельно отсыпают участки в районе арки "Восход" и возле Гранд-отеля "Анапа".
Как сообщает оперштаб региона, участок от Центрального пляжа до санатория "Бимлюк" - это первый отрезок из четырех, на которых запланированы работы по восстановлению береговой линии. Далее будут восстанавливать берег от пляжа санатория "Рябинушка" до пляжей "Охта", "Бригантина" и "МореЛето".
В декабре 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. В ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
АнапаКраснодарский крайКерченский пролив
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
