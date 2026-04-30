Amazon обсуждает перезапуск реалити-шоу с сыном Трампа, пишут СМИ
05:07 30.04.2026 (обновлено: 05:31 30.04.2026)
Amazon обсуждает перезапуск реалити-шоу с сыном Трампа, пишут СМИ

WSJ: Amazon может перезапустить шоу "Ученик" с сыном Трампа в роли ведущего

Логотип компании Amazon. Архивное фото
Логотип компании Amazon. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Amazon рассматривает возможность перезапуска реалити-шоу «Ученик» с Дональдом Трампом-младшим в качестве ведущего.
  • Обсуждения перезапуска шоу находятся на ранней стадии, и компания еще не связывалась с семьей Трампа.
  • В случае запуска шоу будет доступно на стриминговом сервисе Prime Video.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Компания Amazon рассматривает возможность перезапуска реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice), сделавшего президента США Дональда Трампа знаменитым, с его сыном в качестве нового ведущего, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что руководители Amazon обсуждали возможность в случае возобновления съемок новых эпизодов пригласить на роль ведущего человека, очень близкого к президенту Трампу: его старшего сына Дональда Трампа-младшего", - пишет издание.
По данным газеты, все обсуждения пока находятся на ранней стадии, и компания пока еще не связывалась с семьей Трампа, при этом в случае, если шоу будет запущено, оно выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.
До того как заняться политической деятельностью, Трамп построил крупную империю в сфере недвижимости, занимаясь строительством и управлением небоскребами, гостиницами, казино и гольф-клубами по всему миру. Помимо этого, он активно участвовал в индустрии развлечений, выступая в качестве ведущего в течение первых 14 сезонов реалити-шоу "Ученик", которое принесло ему широкую известность и позволило укрепить свой бренд.
