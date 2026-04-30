Агент Киева использовал бутафорскую кровь для устрашения сотрудников РКН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Завербованный Киевом молодой человек рассказал, что повесил молотки, измазанные бутафорской кровью, на двери по адресам проживания руководителей Роскомнадзора.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Один из задержанных за совершение акции устрашения руководителей Роскомнадзора признал, что злоумышленники использовали имитацию крови, видео с его признанием обнародовала ФСБ.
Задержанный молодой человек рассказал, что украинский куратор дал ему задание "обмочить молотки в бутафорскую кровь и повесить".
"Мой брат получил задание, на тот момент я еще не знал от кого, развесить молотки, окровавленные бутафорской кровью, на двери. Мы поехали на адреса к сотрудникам Роскомнадзора, повесили эти молотки", - добавил второй задержанный молодой человек.
Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей московского региона, завербованных украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram, которые 28 апреля провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора.