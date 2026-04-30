Рейтинг@Mail.ru
Агент Киева использовал бутафорскую кровь для устрашения сотрудников РКН - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 30.04.2026 (обновлено: 17:04 30.04.2026)
Агент Киева использовал бутафорскую кровь для устрашения сотрудников РКН

ФСБ: агент Киева использовал бутафорскую кровь для акции против сотрудников РКН

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Завербованный Киевом молодой человек рассказал, что повесил молотки, измазанные бутафорской кровью, на двери по адресам проживания руководителей Роскомнадзора.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Один из задержанных за совершение акции устрашения руководителей Роскомнадзора признал, что злоумышленники использовали имитацию крови, видео с его признанием обнародовала ФСБ.
Задержанный молодой человек рассказал, что украинский куратор дал ему задание "обмочить молотки в бутафорскую кровь и повесить".
"Мой брат получил задание, на тот момент я еще не знал от кого, развесить молотки, окровавленные бутафорской кровью, на двери. Мы поехали на адреса к сотрудникам Роскомнадзора, повесили эти молотки", - добавил второй задержанный молодой человек.
Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей московского региона, завербованных украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram, которые 28 апреля провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора.
ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала