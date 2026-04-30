Агент Киева рассказал об акциях по устрашению сотрудников Роскомнадзора

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный подтвердил, что акции устрашения сотрудников Роскомнадзора были нацелены на пять человек, в них планировалось задействовать бутафорскую кровь, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.