Агент Киева рассказал об акциях по устрашению сотрудников Роскомнадзора

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный подтвердил, что акции устрашения сотрудников Роскомнадзора были нацелены на пять человек, в них планировалось задействовать бутафорскую кровь, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Он (куратор - ред.) дал мне задание обмочить молотки в бутафорскую кровь и повесить по пяти адресам сотрудников Роскомнадзора", - сказал на видео задержанный.