"Сибирские аэропорты" запустят новые рейсы в несколько городов Китая - РИА Новости, 30.04.2026
02:16 30.04.2026
"Сибирские аэропорты" запустят новые рейсы в несколько городов Китая

РИА Новости: "Сибирские аэропорты" планируют запустить рейсы в Шанхай и Гуанчжоу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Сибирские аэропорты" планируют запуск новых рейсов в несколько городов Китая.
  • В летнем сезоне 2026 года ожидается расширение географии полетов с открытием новых маршрутов и увеличением частоты рейсов в КНР.
ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. "Сибирские аэропорты" планируют запуск новых рейсов в несколько городов Китая, включая Шанхай и Гуанчжоу, заявила РИА Новости генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.
"В летнем сезоне 2026 года запланировано значительное расширение географии полётов за счёт открытия новых маршрутов и увеличения частоты рейсов по действующим направлениям в КНР", - заявила Эльрих.
В частности, указала она, "мы ведем предметную работу по реализации новых проектов с крупнейшими российскими и китайскими авиаперевозчиками по запуску новых рейсов в Шанхай, Гуанчжоу, Шэньян, Яньтай и Циньхуандао".
"Мы ожидаем, что успешная реализация летней полётной программы позволит на 25% нарастить суммарный пассажиропоток по китайским направлениям из наших аэропортов в сравнении с уровнем 2025 года", - отметила Эльрих.
Она рассказала, что по состоянию на конец 2025 года аэропорты Группы обслуживали 11 направлений перевозок в КНР, а с начала 2026 года были открыты новые рейсы в Ичан, Далянь и Гуанчжоу через Харбин. Также значительно увеличена частота рейсов по маршрутам в Пекин, из некоторых аэропортов - до 28 рейсов в неделю. Кроме того, были открыты чартерные рейсы в Тайюань и Датун.
ГуанчжоуКитайШанхайОбщество
 
 
