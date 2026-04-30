"Сибирские аэропорты" запустят новые рейсы в несколько городов Китая

ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. "Сибирские аэропорты" планируют запуск новых рейсов в несколько городов Китая, включая Шанхай и Гуанчжоу, заявила РИА Новости генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.

"В летнем сезоне 2026 года запланировано значительное расширение географии полётов за счёт открытия новых маршрутов и увеличения частоты рейсов по действующим направлениям в КНР", - заявила Эльрих.

Гуанчжоу, В частности, указала она, "мы ведем предметную работу по реализации новых проектов с крупнейшими российскими и китайскими авиаперевозчиками по запуску новых рейсов в Шанхай Шэньян , Яньтай и Циньхуандао".

"Мы ожидаем, что успешная реализация летней полётной программы позволит на 25% нарастить суммарный пассажиропоток по китайским направлениям из наших аэропортов в сравнении с уровнем 2025 года", - отметила Эльрих.