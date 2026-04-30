В Карачаево-Черкессии началось строительство первого в регионе аэропорта

- В Карачаево-Черкесии началось строительство первого в регионе аэропорта "Архыз".
- Проект реализуется в рамках соглашения с УК "Аэропорты Регионов".
- Работы планируется завершить в 2029 году.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Началось строительство первого в Карачаево-Черкесской республике аэропорта "Архыз", передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии закладки нулевого километра.
Торжественная закладка памятного знака "Нулевой километр" состоялась на месте строительства нового аэропортового комплекса. В ней дистанционно, с площадки Кавказского инвестиционного форума, принял участие вице-премьер РФ Александр Новак.
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между регионом и УК "Аэропорты Регионов". Компания за свой счет с нуля построит терминал, взлетно-посадочную полосу с рулежными дорожками и прочие объекты аэродромной инфраструктуры. Региональное правительство профинансирует работы по проектированию и строительству внешних коммуникаций для аэропорта и построит подъездную дорогу, а за счет средств федерального бюджета будут созданы объекты аэронавигации.
Аэропорт строят рядом со станицей Исправная. Он будет включать в себя взлетно-посадочную полосу длиной 3 километра и шириной 45 метров, способную принимать все современные типы среднемагистральных воздушных судов. Пассажирский терминал сможет обслуживать до 1000 пассажиров в час.
Завершить возведение аэропорта планируется в 2029 году.
Нулевой километр - это символическая точка, откуда начинают отсчет своих путешествий авиапассажиры.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.