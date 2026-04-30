"Аэрофлот" открыл новое пространство для брифинга экипажей - РИА Новости, 30.04.2026
10:48 30.04.2026

"Аэрофлот" открыл новое пространство для брифинга экипажей

Авиакомпания "Аэрофлот" в среду открыла новые брифинговые в терминале B аэропорта Шереметьево. В новом пространстве есть рабочие зоны для подготовки к рейсам, а также просторные зоны отдыха для пилотов и бортпроводников авиакомпании. О том, как прошла торжественная церемония, – в фотоленте РИА Новости.
Философия бренда авиакомпании и романтика полетов соединяются в единое целое с корпоративной культурой и заботой о сотрудниках. Комфорт экипажа – не просто приятная деталь, а фундамент безопасности и качества полетов.

© РИА Новости / Максим БлиновВ комнатах для брифинга летных экипажей узкофюзеляжных и широкофюзеляжных лайнеров установлены современные компьютеры-моноблоки отечественного производства с доступом в корпоративные системы.
© РИА Новости / Максим БлиновПри проектировании помещения авиакомпания поставила перед собой ключевую задачу: создать пространство, которое максимально отвечает реальным потребностям сотрудников и помогает эффективно готовиться к рейсам. На всех этапах разработки учитывалась обратная связь, а также пожелания от пилотов и бортпроводников.
© РИА Новости / Максим БлиновТри кабинета медработников с современной мебелью и оборудованием. Здесь экипажи будут проходить предполетный медицинский осмотр.
© РИА Новости / Максим БлиновПредусмотрены две просторные комнаты отдыха с массажными креслами и фитопанелями с живыми растениями.
© РИА Новости / Максим БлиновДизайн новой брифинговой для экипажей вдохновлен воздушной минималистичной атмосферой флагманского клиентского офиса "Аэрофлота" на улице Тверской-Ямской.
© РИА Новости / Максим БлиновОбновленное помещение занимает площадь более 770 квадратных метров, может принимать до 180 сотрудников одновременно. В перспективе планируется также открыть новую брифинговую в терминале С аэропорта Шереметьево — для экипажей международных рейсов.
