15:29 29.04.2026 (обновлено: 16:51 29.04.2026)
В крымском зоопарке зафиксировали рекордный беби-бум

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр зафиксировали рекордный беби-бум

© Фото : Крым в миниатюре на ладониДиректор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко с медвежатами, появившимися на свет в марте
© Фото : Крым в миниатюре на ладони
Директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко с медвежатами, появившимися на свет в марте
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму зафиксировали рекордный беби-бум.
  • За последние недели в зоопарке родились лемуры, шотландская корова, антилопа, гамадрилы, японские макаки, большой рыжий кенгуру, филины, десятки различных пород козлят и кроликов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр зафиксировали рекордный беби-бум, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.
"С наступлением весны мы фиксируем в нашем зоопарке рекордный бэби-бум", — рассказал он.
За последние недели в зоопарке родились малыши-лемуры, шотландская корова, антилопа, гамадрилы и японские макаки, большой рыжий кенгуру, филины, а также десятки различных пород козлят, кроликов и многих других животных.
Жиленко добавил, что почти всех детенышей выкармливают матери самостоятельно, только филинам помогают сотрудники.
Хорошие новостиРеспублика КрымБахчисарай (Крым)Животные
 
 
