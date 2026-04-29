В крымском зоопарке зафиксировали рекордный беби-бум

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр зафиксировали рекордный беби-бум, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.
"С наступлением весны мы фиксируем в нашем зоопарке рекордный бэби-бум", — рассказал он.
За последние недели в зоопарке родились малыши-лемуры, шотландская корова, антилопа, гамадрилы и японские макаки, большой рыжий кенгуру, филины, а также десятки различных пород козлят, кроликов и многих других животных.
Жиленко добавил, что почти всех детенышей выкармливают матери самостоятельно, только филинам помогают сотрудники.
