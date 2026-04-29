В ГД предложили увеличить штраф за отказ владельца от домашнего животного

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили увеличить штраф за отказ владельца от домашнего животного.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ксения Горячева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили увеличить штраф за отказ владельца от домашнего животного и направлять эти деньги на поддержку приютов для животных.

Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутатов, в настоящее время за выброшенного на улицу питомца грозит общая административная ответственностью, как за несоблюдение требований к содержанию животных по статье 8.52 КоАП РФ . Санкция по части 1 этой статьи составляет предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос об увеличении административного штрафа именно за отказ владельца от домашнего животного и о выделении такого деяния в самостоятельный состав правонарушения", - сказано в обращении.

Парламентарии также предложили установить, что средства от таких штрафов будут подлежать целевому направлению на поддержку приютов для животных, включая содержание, лечение, стерилизацию, кормление и устройство животных, оставшихся без владельцев. Депутаты отметили, что такой подход позволил бы реально компенсировать последствия недобросовестного поведения владельца.