Зеленский устроил истерику после слов Вэнса об Украине

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Newsmax раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за то, что тот выступает против продолжения американской помощи Украине.
"Я не согласен с вице-президентом. <…> Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским", — утверждает он.
Вэнс 15 апреля в ходе мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии подтвердил свою неизменную позицию относительно необходимости прекращения финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что Вашингтону не следует спонсировать украинский конфликт.
По словам политика, одним из успехов администрации президента Дональда Трампа стало решение о прекращении закупок и поставок вооружения для Украины. Вэнс подчеркнул, что больше всего он гордится именно этим достижением.
В феврале глава Белого дома сообщил, что Вашингтон больше не передает Киеву вооружения за счет американских средств, а продает странам НАТО, которые затем отправляют их Украине. Позднее Трамп заявил, что и вовсе не стал бы оказывать помощь режиму Владимира Зеленского, если бы был президентом вместо бывшего американского лидера Джо Байдена.
