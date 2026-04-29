"Смерть Украины". В Раде набросились на Зеленского из-за нового скандала - РИА Новости, 29.04.2026
20:52 29.04.2026
"Смерть Украины". В Раде набросились на Зеленского из-за нового скандала

Дмитрук: ответственность за коррупцию и конфликт на Украине лежит на Зеленском

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за продолжение конфликта с Россией.
  • Дмитрук обвинил Зеленского в тотальной коррупции на Украине.
  • По мнению депутата, глава киевского режима и его окружение зарабатывают на конфликте с Россией огромные средства.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На Владимире Зеленском лежит ответственность за продолжение конфликта с Россией и тотальную коррупцию на Украине, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так он отреагировал на публикацию новых данных НАБУ по делу соратника главы киевского режима Тимура Минича.
"Десятки миллиардов долларов, украденных Зеленским только на одном "деле". Таких дел на Украине сотни! И вот очередные факты воровства на крови, на жизнях украинцев и, по сути, на жизни всей страны!" — обрушился с критикой он.
Как отметил парламентарий, конфликт с Россией продолжается по воле Зеленского, так как глава киевского режима и люди из его окружения зарабатывают на этом огромные средства, невообразимые для обычных людей ни на Украине, ни в Европе, ни даже в Соединенных Штатах.

"Война, смерть Украины — это жизнь Зеленского!" — заключил Дмитрук.
В среду издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в сфере обороны.

В частности поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывает, что фирма получает крупнейшие контракты от минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные. Умеров при этом не возражает.

Издание кроме того опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру 50% от заработков. Каких, не уточняется.
