Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за продолжение конфликта с Россией.
- Дмитрук обвинил Зеленского в тотальной коррупции на Украине.
- По мнению депутата, глава киевского режима и его окружение зарабатывают на конфликте с Россией огромные средства.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На Владимире Зеленском лежит ответственность за продолжение конфликта с Россией и тотальную коррупцию на Украине, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так он отреагировал на публикацию новых данных НАБУ по делу соратника главы киевского режима Тимура Минича.
Как отметил парламентарий, конфликт с Россией продолжается по воле Зеленского, так как глава киевского режима и люди из его окружения зарабатывают на этом огромные средства, невообразимые для обычных людей ни на Украине, ни в Европе, ни даже в Соединенных Штатах.
"Война, смерть Украины — это жизнь Зеленского!" — заключил Дмитрук.
"Война, смерть Украины — это жизнь Зеленского!" — заключил Дмитрук.
В среду издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывает, что фирма получает крупнейшие контракты от минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные. Умеров при этом не возражает.
Издание кроме того опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру 50% от заработков. Каких, не уточняется.
В частности поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывает, что фирма получает крупнейшие контракты от минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные. Умеров при этом не возражает.
Издание кроме того опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру 50% от заработков. Каких, не уточняется.