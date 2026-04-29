09:09 29.04.2026 (обновлено: 10:30 29.04.2026)
Средние зарплаты руководителей в России выросли за десять лет почти втрое

РИА Новости: средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей.
  • За десять лет их размер увеличился почти втрое.
  • Самые высокие зарплаты у руководителей в стране были на Чукотке — 337 тысяч рублей.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей, увеличившись за десять лет почти втрое, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, на октябрь прошлого года трудовые доходы руководителей составляли 178 тысяч рублей, а в 2015 году — 60,7 тысячи рублей. При этом еще два года назад они были на 38,4 тысячи меньше.
Руководители высшего звена получали в 2025 году в среднем 281 тысячу рублей, управляющие в корпоративном секторе — 191 тысячу рублей. При этом руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг в среднем зарабатывали 168 тысяч рублей, а руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания — 113 тысяч рублей.
Самые высокие зарплаты у руководителей были на Чукотке — 337 тысяч рублей, в Москве — 315 тысяч, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области — по 264 тысячи.
РоссияЧукоткаМоскваОбществоЗарплата
 
 
