Средние зарплаты руководителей в России выросли за десять лет почти втрое

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей, увеличившись за десять лет почти втрое, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, на октябрь прошлого года трудовые доходы руководителей составляли 178 тысяч рублей, а в 2015 году — 60,7 тысячи рублей. При этом еще два года назад они были на 38,4 тысячи меньше.

Руководители высшего звена получали в 2025 году в среднем 281 тысячу рублей, управляющие в корпоративном секторе — 191 тысячу рублей. При этом руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг в среднем зарабатывали 168 тысяч рублей, а руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания — 113 тысяч рублей.