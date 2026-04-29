Разница между зарплатами мужчин и женщин достигла почти 40 тысяч рублей - РИА Новости, 29.04.2026
02:13 29.04.2026
Разница между зарплатами мужчин и женщин достигла почти 40 тысяч рублей

Разница между зарплатами мужчин и женщин в России достигла почти 40 тысяч рублей

Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
  • Разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла почти 40 тысяч рублей.
  • Среднечасовая зарплата мужчин составляет 637 рублей, а женщин — 448 рублей.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла почти 40 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, зарплаты мужчин в среднем по стране на октябрь прошлого года составляли 117,7 тысячи рублей против 79 тысяч рублей у женщин. При этом двумя годами ранее соотношение составляло 87,8 тысячи рублей к 61,1 тысячи.
Сотрудники издательства - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Эксперт рассказал о разрыве в зарплатах женщин и мужчин
7 июля 2025, 02:50
Таким образом, разрыв между трудовыми доходами вырос до 38,7 тысячи рублей с 26,7 тысячи рублей в 2023 году.
Мужчины в среднем в неделю фактически работают 42 часа, а женщины - 40 часов. При этом среднечасовая зарплата россиян составляет 637 рублей, а россиянок - 448 рублей.
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Опрос показал, почему работодатели не указывают зарплаты в вакансиях
24 апреля, 05:07
 
