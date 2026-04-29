Машинист без опыта сможет заработать в Норильске до 230 тысяч рублей - РИА Новости, 29.04.2026
09:42 29.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Норильск во время полярного дня
Норильск во время полярного дня. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Краевая служба занятости представила перечень вакансий для соискателей без опыта работы, согласно которому машинист в заполярном Норильске сможет заработать до 230 тысяч рублей в месяц, сообщает пресс-служба агентства труда и занятости населения Красноярского края.
По ее данным, для рабочих и служащих было заявлено 9 тысяч позиций, при этом самые привлекательные предложения по уровню зарплаты заявили ведущие компании приоритетных отраслей.
"К примеру, в Норильске на газодобывающем предприятии инженеру готовы платить до 153 тысяч рублей, а машинисту в горно-металлургической компании – до 230 тысяч рублей. На лесосибирское геологическое предприятие требуется геодезист. Заработная плата до 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Средние зарплаты руководителей в России выросли за десять лет почти втрое
Вчера, 09:09
Поиск кандидатов на трудоустройство компании ведут через службу занятости. С этой целью проходят гарантированные собеседования, выезды мобильных центров занятости, открытые отборы, уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что только в апреле с участием работодателей прошло несколько масштабных мероприятий. В том числе в Красноярском крае прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", организованный в рамках нацпроекта "Кадры". Затем в Москве состоялась ярмарка кадровых возможностей для студентов из Красноярского края, которые учатся в столице.
По данным пресс-службы, ярмарку в Москве посетили 120 ребят – учащихся МГУ, МГИМО, Высшей школы экономики, Всероссийской академии внешней торговли, Московского авиаинститута, Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, МГТУ имени Н. Э. Баумана и других учебных заведений. Часть студентов сразу на мероприятии договорилась с работодателями о производственных практиках и стажировках, остальные – в процессе переговоров.
"Отметим, что кадровую миссию края в Москве организовали региональное агентство труда и занятости населения и постоянное представительство Красноярского края при правительстве РФ. Ярмарка стала еще одним шагом в реализации поручений губернатора Михаила Котюкова по формированию устойчивых карьерных связей между студентами и предприятиями региона", - сказано в релизе.
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Разница между зарплатами мужчин и женщин достигла почти 40 тысяч рублей
Вчера, 02:13
 
Красноярский крайНорильскМоскваРоссия
 
 
